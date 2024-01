Frio extremo nos Estados Unidos deixa mais de 50 mortos

Desde o dia 12 de janeiro, milhões de pessoas ficaram sem energia e milhares de voos foram cancelados ou sofreram atrasos. A previsão é de mais neve neste fim de semana. A situação só deve melhorar a partir de segunda (22).

Por g1

20/01/2024 11h10 Atualizado há 57 minutos

Os Estados Unidos enfrentam mais uma onda de frio polar este fim de semana. Desde a semana passada o frio no país já matou mais de 50 pessoas, provocou o cancelamento e atraso de milhares de voos, congelou parques e causou diversos transtornos nas estradas.

Além das mortes, milhares de pessoas estão sem energia. O estado do Oregon, no noroeste do país, é um dos mais afetados. O governador declarou emergência em todo o estado.

De acordo com a rede de televisão ABC, mais de 15 milhões de norte-americanos receberam alerta sobre queda de neve e riscos com o congelamento. Uma contagem da rede de TV CBS com base em balanços oficiais dos Estados aponta 80 mortos por conta da onda de frio, que pode fazer termômetros chegarem a -30º C em algumas regiões do país.

A previsão é de neve intensa na região dos Grandes Lagos, incluindo Cleveland, Ohio, Pensilvânia, Flórida e até mesmo o sul do Texas. As temperaturas devem cair para -20ºC e -30ºC neste sábado (20).

A previsão indica que o frio dará uma trégua a partir de segunda-feira (22), mas ainda com temperaturas próximas de 0ºC.

Escolas fechadas e sensação negativa

A onda polar se espalhou por todos os Estados Unidos desde o dia 12 de janeiro provocando nevascas e atingindo até mesmo regiões mais quentes do país, como o Texas.

A Filadélfia declarou emergência de neve e o distrito escolar da cidade fechou as escolas nesta sexta-feira (18). As escolas públicas de Baltimore e de Pittsburgh também fecharam suas portas

Em Nashville, as escolas ficaram fechadas durante toda a semana após a nevasca que causou problemas nas estradas.

A sensação térmica deve cair para 17 graus negativos em Chicago, 10 graus negativos em Kansas e 8 graus na Filadélfia. Os alertas de congelamento estão em vigor para Nova Orleans, Jacksonville, Flórida, e Corpus Christi, Texas.

A recomendação das autoridades e especialistas é não sair de casa e ter cuidado ao operar dispositivos como aquecedores. Também é importante ficar atento a sintomas de condições graves, como hipotermia.