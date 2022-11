Freira é presa por espancar ‘brutalmente’ crianças em internato, denuncia autoridade

As autoridades italianas detiveram nesta quarta-feira (16) uma freira por espancar “brutalmente” as crianças do internato que dirigia, enquanto outras três estão sendo investigadas, graças ao fato de uma das menores ter conseguido gravar e denunciar os abusos físicos.

A Procuradoria de Nápoles ordenou hoje uma intervenção no instituto religioso Santa Maria della Providenza, no município de Casamicciola Terme, na ilha de Ischia, que acolhe menores à espera de serem adotados ou que estão sob tutela por diversos motivos.

A investigação começou após o recebimento de uma gravação de uma menor na qual uma das freiras é vista esbofeteando um menino de 4 anos, puxando seu cabelo “com força” e agredindo seu irmão de 8 anos, que tentava defendê-lo.

Os procuradores acusam as freiras, incluindo a madre superiora, de crimes como maus-tratos, lesões e violência infantil, todos agravados pelas “condições de inferioridade física e mental” das vítimas e por ocorrerem dentro de um centro educacional.

Uma das freiras acabou sendo presa preventivamente pela “brutalidade exercida”, segundo um comunicado das forças policiais.

R7