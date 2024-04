Frank Felisardo assume Secretaria Municipal de Cultura

A Secretaria Municipal de Cultura de Mossoró passa a ter novo secretário a partir desta sexta-feira (12). Frank Felisardo, atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT), assumirá a pasta. A portaria de nomeação será publicada ainda hoje no Diário Oficial de Mossoró (DOM).

A nomeação tem como objetivo a integração entre as áreas da cultura e turismo. Frank Felisardo ficará a frente da organização do Mossoró Cidade Junina, maior evento do Município e uma das maiores festas juninas do país.

Frank é graduado em Administração pela UERN; Especialista em Administração e Negócios, pela Universidade Regional do Cariri – URCA; Mestre em Administração Organizacional pela UFRN; Doutor pela Universidad Politecnica da Cataluña, Barcelona; É professor da UERN. Já atuou como diretor da UNP Campus Mossoró e diretor administrativo da Faculdade Católica do RN, coordenando processos de implantação, expansão e gerenciamento de cursos e Campus. Tem experiência nas áreas de Administração, com ênfase em Administração Organizacional, atuando principalmente nas áreas Administrativa, Financeira, de Planejamento, Gestão de Projetos e de Gestão Estratégica.

Na gestão do prefeito Allyson Bezerra, Frank já atuou como secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão e atualmente é titular da SEDINT.