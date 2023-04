Francisco visita as crianças do Hospital Gemelli e batiza um menino

Aconteceu na tarde da sexta-feira, 31 de março, no terceiro dia de hospitalização do Santo Padre. Seu retorno ao Vaticano está previsto para este sábado, 1º de abril.

Vatican News

A Sala de Imprensa vaticana informou que na tarde desta sexta-feira o Papa Francisco visitou as crianças da ala de oncologia pediátrica do hospital A. Gemelli, levando-lhes terços, ovos de chocolate e cópias do livro “Jesus nasceu em Belém da Judéia”.

Durante a visita, que durou cerca de meia hora, o Papa concedeu o sacramento do Batismo a um menino, chamado Michelangelo, que tinha apenas algumas semanas de vida. No final, ele retornou ao seu quarto.

O Pontífice, cujo estado de saúde está melhorando, está no hospital Gemelli desde quarta-feira, 29 de março. Amanhã, sábado 1º de abril, deverá retornar à Casa Santa Marta, sua residência no Vaticano, e no dia 2 de abril, Domingo de Ramos, estará presente na celebração eucarística na Praça São Pedro.

No final o Papa se dirigiu à mãe da criança dizendo: “Ele já é cristão”. Quando você for à paróquia, diga que o Papa o batizou”.