Francisco: respeitem a trégua, alcancem a solução justa de dois Estados

Benedetta Capelli, Silvonei José – Vatican News

Depois de tanta dor, depois das orações, depois das invocações a Maria, Rainha da Paz, o Papa Francisco, no Angelus deste domingo, pode expressar sua gratidão àqueles que trabalharam para alcançar o cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor na manhã deste domingo.

Expresso minha gratidão a todos os mediadores. É um bonito trabalho esse de mediar para que a paz seja alcançada. Obrigado aos mediadores. E também agradeço a todas as partes envolvidas por esse importante resultado. Espero que o que foi acordado seja imediatamente respeitado pelas partes e que todos os reféns possam finalmente voltar para casa e reencontrar seus entes queridos. Rezo muito por eles e por suas famílias.

Ajudas àqueles que sofrem

Há também a preocupação com as muitas famílias em Gaza que estão sofrendo com a fome, a perda de entes queridos e as condições difíceis que a guerra inevitavelmente traz.

Espero que todas as ajudas humanitárias cheguem o mais rapidamente e em grande quantidade à população de Gaza, que tem tanta urgência.