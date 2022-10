Francisco, primeiro Papa no Bahrein: uma viagem marcada pela fraternidade

Tiziana Campisi – Vatican News

Será a 39ª viagem apostólica do Papa, a quarta internacional deste ano, e pretende ser mais uma etapa preciosa de um caminho de fraternidade e de compreensão. Uma viagem no crescimento e intensificação das relações com o mundo islâmico e seus representantes. Foi assim que o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, apresentou a viagem de Francisco ao Bahrein, durante um encontro com os jornalistas. A ocasião é o “Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence, (Fórum do Bahrein para o Diálogo: Oriente e Ocidente para a Coexistência Humana), um encontro inter-religioso desejado pelo Rei do pequeno arquipélago de 33 ilhas, Hamad bin Isa Al Khalifa, que se realizará nos dias 3 e 4 de novembro. O Papa participará do encerramento, mas chegará ao país já no dia 3 de novembro e lá permanecerá até do dia 6 de novembro.

Os pontos centrais da visita apostólica

Dois documentos em particular, acrescentou Bruni, são os pontos de referência para esta nova visita papal a um país com grupos étnicos e religiosos diversos: o Documento sobre a fraternidade humana pela paz mundial e a convivência comum e a Carta Encíclica Fratelli tutti. “O primeiro tema que emerge é o do encontro, do diálogo como raiz de paz”, acrescentou o diretor da Sala de Imprensa vaticana. Um tema que se repetirá nos encontros que o Pontífice terá, nos eventos previstos e, quase certamente, em seus discursos e que se encontra também no lema da viagem, “Paz na terra aos homens de boa vontade”, inspirado no canto dos anjos na narração do nascimento de Jesus no Evangelho de Lucas. Bruni ressaltou que as mensagens que surgiram nos recentes discursos do Papa, como o da última terça-feira no Coliseu, durante o XXXVI encontro internacional organizado pela Comunidade de Sant’Egidio no espírito de Assis, são mensagens para o coração deste tempo e que buscam uma saída para suas dores e feridas.

Ao fundo, continuou o diretor da Sala de Imprensa, está a guerra e o papel dos cristãos e das religiões diante da guerra. “Este é um momento para buscar aliados na causa da paz e da fraternidade”, observou Bruni, portanto a viagem ao Bahrein é mais uma etapa nesta busca humana e espiritual. Respondendo às perguntas dos jornalistas sobre as críticas à viagem do Papa ao Bahrein por parte de alguns defensores dos direitos humanos que afirmam que no país os direitos dos xiitas não são respeitados pelas autoridades sunitas e que, portanto, não era apropriado que a Santa Sé organizasse uma visita sobre a coexistência religiosa, o porta-voz vaticano assinalou que em Manama, capital do Bahrein, foi realizada, em 2014, uma conferência internacional sobre civilizações a serviço da humanidade. Uma Declaração do Reino do Bahrein foi adotada na ocasião; um documento significativo, apontou Bruni, que reafirma o respeito aos direitos humanos e apela para a promoção do diálogo a serviço da paz e do pluralismo. Além disso, explicou o diretor da Sala de Imprensa, a posição da Santa Sé e do Papa sobre as liberdades é bem conhecida, assim como a posição de ambos sobre o diálogo.