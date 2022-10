Francisco: O alimento não é mercadoria mas dom para todos

Não só dar de comer mas dar-nos a nós próprios no serviço ao próximo

A alimentação «é fundamental para a vida humana» e «não pode ser tratada como uma mercadoria qualquer», recordou o Papa Francisco na seguinte mensagem enviada ao diretor-geral da FAO por ocasião do Fórum mundial da alimentação de 2022, que decorre de 17 a 21 de outubro.

A Sua Excelência

Senhor Qu Dongyu

Diretor-geral da FAO

Excelência!

Saúdo fraternalmente todos os participantes na segunda edição do Fórum Mundial da Alimentação e a quantos trabalham e se esforçam todos os dias para erradicar a fome e a pobreza no mundo.

A alimentação é fundamental para a vida humana; com efeito, participa na sua sacralidade e não pode ser tratada como uma mercadoria qualquer. Os alimentos são sinais concretos da bondade do Criador e frutos da terra. Vêm-me à mente os nossos avós e o respeito que tinham pelo pão; beijavam-no quando o colocavam na mesa e não permitiam que nem sequer uma migalha fosse desperdiçada. O próprio Cristo, na Eucaristia, fez-se pão, pão vivo para a vida do mundo (cf. Jo 6, 51).

Respeitar os alimentos e conceder-lhes o lugar predominante que têm para a vida do homem só será possível se, além de nos interessarmos pela sua produção, disponibilidade e acesso, assim como pelas medidas técnicas do comércio agrícola, tomarmos consciência de que constituem uma dádiva de Deus, da qual somos meros administradores. Como disse nas outras mensagens dirigidas recentemente à vossa Organização, a nossa primeira preocupação deve centrar-se no ser humano enquanto tal, considerado na sua integridade e tendo em consideração as suas necessidades reais, particularmente de quantos carecem do sustento básico para a própria sobrevivência.

Caros irmãos e irmãs, neste período de crises interligadas, a mensagem de Cristo, até para os não-crentes, interpela-nos a não dar simplesmente de comer, mas a dar-nos a nós próprios ao serviço do próximo, reconhecendo e garantindo a centralidade da pessoa humana. Esta prioridade só pode ser salvaguardada, se voltarmos a acreditar na fraternidade e na solidariedade, que devem inspirar as relações entre as pessoas e entre os povos.

Confio os frutos deste encontro ao Todo-Poderoso, a fim de incrementar as iniciativas e as decisões destinadas a contribuir para o bem e o futuro da humanidade inteira.

Vaticano, 17 de outubro de 2022

Francisco

Fonte: Observatório Romano