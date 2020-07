Francisco do PT Requer Criação de Companhia da PM em São Paulo do Potengi

O deputado estadual Francisco do PT apresentou um requerimento solicitando ao Governo do Estado a criação de uma Companhia da Polícia Militar no município de São Paulo do Potengi. O pedido é endereçado à governadora Fátima Bezerra (PT), ao comandante-geral da PM, coronel Alarico Azevedo, e ao secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Francisco Araújo.

Em sua justificativa, o parlamentar argumenta que a cidade sedia o 3º pelotão de PM do Potengi, “que deveria atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, e de maneira repressiva em caso de perturbação da ordem”. Mas, de acordo com o deputado, o pelotão “não faz jus ao nome”. Segundo Francisco, o grupo que hoje conta com 13 policiais “sobrevive de ajudas de prefeituras, empresários do comércio e cidadãos potengienses”.

Francisco do PT revela que o comandante da corporação só consegue disponibilizar para escala diária 2 policiais. Nos demais municípios da região (Riachuelo, Santa Maria, São Pedro, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa, Barcelona, São Tomé, Bom Jesus, Senador Eloi de Souza), é destacado apenas um PM por dia.

“Quase que diariamente o 3º Pelotão precisa se deslocar para dar apoio a essas cidades, inclusive com prisões, apreensão de drogas, armas e outras. A região do Potengi conta hoje em seus 11 municípios com uma população equivalente a 90 mil habitantes. Tendo em vista a necessidade e a grande demanda citada, entendemos que é essencial a transformação do referido Pelotão em Companhia Independente”, finalizou Francisco do PT.

Assecom