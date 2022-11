FRANCESA SE TORNA PRIMEIRA MULHER A ARBITRAR PARTIDA EM 92 ANOS DE COPA

Nesta terça-feira, 22, a árbitra francesa Stéphanie Frappart, 38, se tornou a primeira mulher a participar da arbitragem de uma partida masculina na Copa do Mundo e entrou para a história do futebol mundial, atuando como quarta árbitra. O feito ocorreu durante o jogo entre México e Polônia, na primeira fase da Copa de 2022.

Stéphanie, que integra o quadro de árbitros da FIFA desde 2011, também foi a primeira mulher a apitar partidas da primeira divisão do campeonato francês, assim como da Liga dos Campeões da UEFA e das eliminatórias do Qatar. Quando questionada sobre a opressão contra as mulheres no país sede, a árbitra disse: