França: Presidente Emmanuel Macron anuncia a dissolução da Assembléia Nacional

De :RFI

O presidente francês Emmanuel Macron anunciou domingo à noite a dissolução da Assembléia Nacional e a organização de novas eleições legislativas, após a vitória nos europeus da extrema direita francesa, muito à frente do campo da maioria presidencial.

« Assinarei em alguns momentos o decreto que convocará as eleições legislativas que serão realizadas em 30 de junho para o primeiro turno e em 7 de julho para o segundo », disse o chefe de Estado em um discurso televisionado após o anúncio dos resultados aos europeus, incluindo o resultado « não é um bom resultado para as partes que defendem a Europa ».

Durante seu discurso, o presidente lembrou que ele ainda tem « considerou que uma Europa unida, forte e independente é boa para o França, esta é uma situação em que [ não pode ser resolvido ]. A ascensão de nacionalistas, demagogos, é um perigo para [ a nação ], mas também para a Europa [ ], para o lugar da França na Europa e no mundo. »

Ele acrescentou: « A extrema direita é o empobrecimento dos franceses e a desclassificação de nosso país. Portanto, não poderei, no final deste dia, agir como se nada tivesse acontecido. A esta situação é adicionada uma febre que se estabeleceu nos últimos anos de debates públicos e parlamentares em nosso país. Uma bagunça que eu sei te preocupa, às vezes te choca e à qual não ouço nada ceder », martelou Emmanuel Macron.

49:46 Dissolução da Assembléia Nacional na França, ouça nossa edição especial RFI

51:11 Dissolução da Assembléia Nacional e resultados das eleições europeias, ouça nossa edição especial ( 2a parte ) RFI

Anúncio inesperado

Todos os sinais que tínhamos antes da eleição de hoje, por parte da comitiva do Presidente da República, foram na direção que as eleições europeias não exigem necessariamente, mesmo que a pontuação não seja boa para a maioria, faça modificações, alterações, para levar em consideração. E o próprio presidente disse: « eu vou ver », sem dar a impressão de que ele faria uma grande revolta, lembra Valérie Gas, chefe do serviço político da RFI.

E então, de fato, caiu. Primeiro, o anúncio de uma declaração inesperada pelo chefe de Estado. Além disso, é sem precedentes que um Presidente da República fale assim na noite das eleições europeias. Então houve um primeiro choque e depois o boato do anúncio de uma dissolução.

Este anúncio caiu bem quando foi o que o Rally Nacional havia pedido. Jordan Bardella havia dito isso de novo. Ele queria pressionar o presidente, mas foi um desafio que foi dito que ele não aceitaria. Emmanuel Macron aceita o Rally Nacional e leva os franceses para testemunhar. Ele não quer permanecer em uma situação em que o Rally Nacional e outras forças de extrema direita representem 40% dos votos e 40% dos eleitores no país. E assim ele quer voltar através do sufrágio universal, pelo povo, e confia nas pessoas para fazer a escolha certa. Então, desta vez, Emmanuel Macron tenta de tudo por tudo.

O Rally Nacional diz que está pronto « para endireitar o país »

As reações após o anúncio da dissolução da Assembléia Nacional pelo presidente não demoraram muito a chegar. Marine Le Pen, membro do Rally Nacional, saúda « esta decisão que faz parte da lógica das instituições da Quinta República ». « Estamos prontos para mudar o país, prontos para defender a França », ela acrescentou.

01:11 Reação de Marine le Pen, após o anúncio da dissolução da Assembléia Nacional por Emmanuel Macron RFI

A dissolução da Assembléia Nacional foi « exigido por Jordan Bardella » e « permanecerá uma mancha no mandato de cinco anos de Emmanuel Macron, mais um », estima o líder da lista pública PS-Place de Raphaël Glusckmann no TF1. « A maioria presidencial e o próprio Presidente da República provaram ser completamente incapazes – e a decisão desta noite acaba de mostrar – de enfrentar sua responsabilidade histórica », de acordo com Raphaël Glucksmann, para o qual « este jogo é extremamente perigoso ».

00:57 Raphaël Glucksmann: « O Rally Nacional fixa o ritmo »

François Bayrou, o presidente da Modem, recebeu um « correr riscos » de Emmanuel Macron que tomou o « decisão corajosa » para dissolver a Assembléia Nacional por « tire a terra da crise », após a vitória do RN nas eleições europeias. « O Presidente da República assume a responsabilidade. Isso não acontece frequentemente na história do nosso país. Ele assume a responsabilidade e diz aos franceses: eu lhe dou a escolha para o futuro », disse o líder de um dos partidos majoritários.

Jean-Luc Mélenchon, fundador da França rebelde, declara que seu partido « não teme as pessoas ». « Como há uma eleição, [ é uma oportunidade ] de reafirmar muito alto e claro que, quando você é rebelde e rebelde, não tem medo do povo. É o oposto », ele acrescentou aos ativistas do partido em Paris.

00:41 Jean-Luc Mélenchon: « Emmanuel Macron estava certo ao dissolver »