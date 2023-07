França, Jamaica e Panamá: conheça as adversárias do Brasil na Copa do Mundo Feminina

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo Feminina terá 32 seleções disputando o título, oito a mais do que na última edição, em 2019. O torneio começa no dia 20 de julho e vai até 20 de agosto.

O Brasil caiu no grupo F, ao lado de França, Jamaica e Panamá. As seleções brasileira e francesa se enfrentaram na última Copa, nas oitavas de final, quando as europeias eliminaram a equipe do então técnico Vadão com a vitória por 2 a 1.

A Seleção Brasileira também enfrentou as jamaicanas no Mundial de 2019, mas na fase de grupos — triunfo de Marta e companhia por 3 a 0.

O Panamá é o único do grupo que faz sua estreia em Copas do Mundo Femininas.

De acordo com o chaveamento, a equipe que passar em segundo do grupo F pega a primeira colocada do grupo H — que tem um dos times favoritos ao título: a Alemanha. Portanto, a primeira colocação do grupo será muito valorizada.

Confira mais detalhes das adversárias brasileiras

FRANÇA

A craque: Wendie Renard (zagueira)

Ao lado da maior artilheira da seleção francesa, Eugénie Le Sommer, a zagueira Wendie Renard vai disputar sua quarta Copa do Mundo defendendo a camisa azul.

A jogadora de 1,87m esteve presente também na Alemanha em 2011 — quando a França teve seu melhor resultado em Copas, chegando na semifinal —, no Canadá em 2015 e também quando foi anfitriã da competição, em 2019.

A defensora de 32 anos é a sétima maior artilheira da seleção, com 34 gols. Renard defende o Olympique de Lyonnais-FRA e tem 32 títulos como profissional (15 Campeonatos Franceses, 9 Copas da França e 8 Champions Legue), faltando apenas levantar um caneco pela equipe nacional.