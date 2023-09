Fotos de menores nuas geradas por Inteligência Artificial alarmam Espanha

Até agora, mais de 20 meninas, com idades entre 11 e 17 anos, se apresentaram como vítimas do uso do aplicativo no vilarejo de Almendralejo, na província de Badajoz, no sudoeste do país, e também em suas imediações.

“Um dia, minha filha saiu da escola e disse: ‘Mãe, vi fotos minhas de topless circulando nas redes sociais'”, diz María Blanco Rayo, mãe de uma menina de 14 anos.

“Perguntei se ela havia tirado alguma foto nua e ela disse: ‘Não, mãe, essas são fotos falsas que estão sendo criadas em grande número agora e há outras meninas na minha turma com quem isso aconteceu também.'”

Ela diz que os pais de 28 meninas afetadas formaram um grupo de apoio na cidade.

A polícia está agora investigando o caso.

Segundo a imprensa espanhola, pelo menos 11 meninos locais foram identificados como envolvidos na criação das imagens ou na circulação delas através dos aplicativos WhatsApp e Telegram.

As autoridades também estão investigando a alegação de que foi feita uma tentativa de extorquir uma das meninas usando uma imagem falsa dela.

O impacto que a circulação das fotos teve nas meninas afetadas varia.

Blanco Rayo diz que a filha está bem, mas que algumas meninas “nem saem de casa”.

Almendralejo é uma vila pitoresca com uma população de pouco mais de 30 mil habitantes, conhecida pela produção de azeitonas e vinho tinto. Mas não está acostumada com a atenção repentina que este caso gerou, tornando a cidade manchete nacional na Espanha.