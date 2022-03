Foto de menina ucraniana com arma na mão viraliza nas redes sociais

A imagem cuja descrição é “menina com doces” foi compartilhada no Facebook e Instagram do pai da criança de nove anos.

Nas redes sociais, o pai explica que a imagem é encenada, que a arma que a menina carrega é sua e que não está carregada.

“Tirei esta foto para chamar a atenção do mundo para a agressão russa na Ucrânia”, explica nos comentários da publicação.

A fotografia, que apesar de encenada representa os danos que estas crianças sofrerão ao viverem esta guerra, foi inclusive compartilhada pelo ex-presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, no Twitter.

Oleksii já tinha compartilhado uma imagem semelhante da filha dois dias antes da invasão russa à Ucrânia. Na legenda dessa imagens dizia: “Apoiem a Ucrânia”.

Pelo menos 79 crianças já morreram desde o início da invasão, que já dura há 17 dias, e mais 100 ficaram feridas.