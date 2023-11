Fórum Estadual Mineral acontece nesta quinta e sexta com participação da Academia Chinesa de Ciências Geológicas

Voltado para a comunidade científica, academia, empresas, investidores e setor produtivo, o Fórum Estadual Mineral (FEM) chega à sua quarta edição, reunindo autoridades do setor mineral na Escola de Governo a partir desta quinta-feira (23), às 15h, quando ocorre a cerimônia de abertura do evento. A programação segue até às 17h da sexta-feira, repleta de palestras e contando com a presença de autoridades nacionais e internacionais do setor, entre elas, representantes da Associação Sino-Brasileira de Mineração (ASBM) e do Instituto de Recursos Minerais da Academia Chinesa de Ciências Geológicas (CAGS).

O secretário Jaime Calado recepcionou membros de ambas as instituições de representação chinesa nesta quarta-feira (22), no gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação do RN (SEDEC). Foi um momento para dar as boas vindas aos visitantes, interessados em investir na mineração de ferro, lítio e tântalo, entre outros minerais de potencial abundância no RN.

Os senhores Li Jinwen, Cao Dianhu, Jiang Shihong e She Hongquan são pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências Geológicas e vieram para participar do FEM. Os pesquisadores estão familiarizados com os mapas de Geologia e de Recursos Naturais lançados pelo Governo do Estado em edição anterior do Fórum, no ano de 2021, e vêm a campo saber mais sobre o potencial do setor mineral do Estado. “Já estudamos essa área [do Seridó Potiguar] há aproximadamente 5 anos”, disse um dos representantes.

Em abril, o secretário acompanhou a governadora Fátima Bezerra em visita à sede do Instituto de Recursos Minerais da CAGS. À época, o vice-presidente da instituição, Yan Chengyi, e a governadora assinaram um acordo de cooperação que irá trazer avanços na implantação do Laboratório de Certificação de Gemas no Rio Grande do Norte. “Também recebemos este ano aqui no Estado o diretor da ASBM na China, o senhor Chen Jun, que visitou conosco o Centro de Tecnologia Mineral do IFRN, em Currais Novos, onde está sendo instalado o laboratório de gemologia”, explicou o secretário.

O FEM é um evento anual, promovido pelo Governo do Estado, por meio da SEDEC, e IFRN, com média de público de 500 participantes a cada edição. Nos três anos em que foi realizado, o Fórum já promoveu mais de 40 palestras e mesas redondas, promovendo a troca de experiências e provocando discussões importantes no campo técnico e de políticas públicas para enfrentar gargalos e superar desafios, possibilitando um novo horizonte de investimentos na mineração do Rio Grande do Norte e do Brasil.

Em sua quarta edição, o Fórum Estadual Mineral do RN é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Sedec, e IFRN; com apoio da ASBM, CREA-RN, ANM, FIERN, SGB e CGM; e patrocínio da Ster Bom, Armil Mineração e Cimento Mizu.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site: https://eventos.ifrn.edu.br/femrn2023/

Confira a Programação Completa do FEM:

Quinta-feira, 23 de novembro

14h00: Credenciamento

15h00: Cerimônia de Abertura

15h30: Palestra de Abertura – Mineração e a cadeia de produção de energia limpa, com Prof. Dr. Herbert Ricardo Garcia Viana, da UFRN

17h00: Encerramento do primeiro dia

Sexta-feira, 24 de novembro

8h00: Palestra – 60 anos do Curso Técnico de Mineração, com Maria Carolina de Albuquerque Feitosa Amador, Professora do curso técnico em mineração CNAT/IFRN.

8h20: Palestra – WIM Brasil – Um novo olhar para o setor mineral brasileiro, com Maria Eliza Nogueira, da WIM Brasil

8h40: Palestra – Estudo dos Pegmatitos do RN, com Eugênio Pacelli Dantas, Pesquisador em Geociências (Geólogo) – SGB/CPRM.

9h00: Palestra – Avaliação do Potencial de Lítio no Brasil – Fase II: Província Pegmatítica da Borborema, com Izaac Cabral Neto, Pesquisador em Geociências (Geólogo) – SGB/CPRM.

9h20: Palestra – Estudo Geoeconômico do RN, com Jairo Pessoa, Pesquisador em Geociências (Engenheiro de Minas) – SGB/CPRM.

9h40: Palestra – ASBM – Parcerias com empresas e entidades Chinesas, com Luís Fernando Guimarães, Presidente da Associação Sino Brasileira de Mineração – ASBM.

10h00: Coffee Break.

10h40: Palestra – Importância dos projetos do SGB para o desenvolvimento do setor mineral, com Inácio Melo, Diretor-Presidente do Serviço Geológico do Brasil – SGB.

11h00: Palestra – Atuação da Geologia Marinha SGB na Margem Equatorial com ênfase na área de influência do RN, com Eugênio Pires Frazão, Pesquisador em Geociências (Geólogo) – SGB/CPRM.

11h20: Palestra – Porto Indústria Verde, com Dr. Jaime Calado, Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação do RN.

11h40: Palestra – Mineração sustentável: Potencialidades e estudos desenvolvidos nos resíduos oriundos da Mineração Tomaz Salustino S/A, Currais Novos/RN.

12h00: Intervalo para Almoço

14h00: Palestra – Perspectivas dos Leilões da ANM, com Dr. Guilherme Santana Lopes Gama, Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Mineração-ANM

14h20: Palestra – Construindo Elos Sustentáveis, com Paulo Eduardo Oliveira Leite, Diretor Geral da Cimento Elo

14h40: Palestra – A Mineração sob a ótica empresarial, com João Leal Eulálio, Diretor Geral da Armil Mineração

15h00: Palestra – Envase de Água Mineral no RN, com Roberto Pinto Serquiz Elias, Presidente da FIERN

15h20: Coffee Break

16h00: Mesa Redonda – Tema: A mineração Potiguar: novos negócios, avanços e desafios, com:

Marco Maia, Coord de Recursos Hídricos da Fomento do Brasil

Pitágoras Soares Costa, Diretor da Aura Minerals

Jairo Abud, CEO ABG Mineração

17h00: Encerramento do Fórum