Forte tempestade solar ameaça serviços de comunicação e rede elétrica

Uma poderosa erupção solar e ejeção de massa coronal liberada pelo Sol pode causar auroras coloridas no céu dos EUA, mas também pode levar a interrupções na infraestrutura de comunicações, segundo o Centro de Previsão do Tempo Espacial do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA.

A severa tempestade solar, inicialmente classificada como nível 4 em uma escala de 1 a 5, pode causar falhas nas comunicações, na rede elétrica e nas operações de satélites, de acordo com os oficiais do centro. Auroras coloridas também podem ser visíveis em áreas dos Estados Unidos, como Alabama e Norte da Califórnia — muito mais ao sul do que normalmente aparecem.

A tempestade chegou à Terra às 12h17 (horário de Brasília) nesta quinta-feira (10), com potencial para durar até a sexta-feira. Enquanto condições de tempestade de nível 3 (G3), ou fortes, foram observadas a 0h49 (horário de Brasília), os cientistas do centro confirmaram que a tempestade atingiu condições de nível 4 (G4) às 13h57 (horário de Brasília).

A tempestade chegou à Terra se movendo a cerca de 2,4 milhões de quilômetros por hora e alcançou os satélites Deep Space Climate Observatory e Advanced Composition Explorer, que orbitam a 1 milhão de milhas da Terra, cerca de 15 a 30 minutos antes.