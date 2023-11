Fortaleza perde para o Flamengo por 2 a 0 no Castelão e amarga 4ª derrota seguida na Série A

Com o resultado, o Tricolor de Aço amarga sua 4ª derrota seguida na Série A, estacionando com 42 pontos, agora 9 do G6, que dá vaga na Libertadores. A 6ª colocação é ocupada pelo Flamengo, com 53, que também ainda sonha com o título.

O Fortaleza foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0 no Castelão, neste domingo (5), pela 32ª rodada da Série A. Os gols do time carioca foram marcados por Pedro e Luiz Araújo.

Com o resultado, o Tricolor de Aço amarga sua 4ª derrota seguida na Série A, estacionando com 42 pontos, agora 9 do G6, que dá vaga na Libertadores. A 6ª colocação é ocupada pelo Flamengo, com 53, que também ainda sonha com o título.

Na próxima rodada, a 33ª, o Leão enfrenta o Athletico/PR, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), às 20 horas.

Como foi o jogo

A partida começou muito lenta e com os dois times precavidos, estudando a estratégia do adversário.

Depois de 10 minutos muito lentos, as duas equipes passaram a alternar ataques mais perigosos, com Marinho, pelo Fortaleza, e Cebolinha pelo Flamengo.

A primeira grande chance do jogo foi aos 18 minutos, com Marinho chutando forte para grande defesa de Rossi. Porém, o auxiliar já havia marcado impedimento.

Aos 25, Machuca fez ótima jogada, cruzou, Filipe Luis quase marcou contra.

O Leão continuou melhor, e aos 32 minutos, Marinho arriscou de longe e mandou pra fora, com perigo.

Foi quando na primeira grande chance do Flamengo no jogo, o time carioca abriu o placar, aos 44 minutos.

Luiz Araújo achou Filipe Luís, que tocou para Pulgar, que fez o corta-luz, para Pedro mandar no cantinho de João Ricardo: 1 a 0.

O Flamengo cresceu após o gol e perdeu ótima chance em contra-ataque com Arrascaeta, aos 49, que bateu fora fora.

Na última chance do time carioca no 1º tempo, Cebolinha avançou pela esquerda, passou por Brítez e Tinga, mandando forte para grande defesa de João Ricardo.

Etapa final

O Fortaleza voltou com outra postura na etapa final, mais ofensiva e com mais intensidade.

E logo aos 3 minutos, Crispim, que entrou no lugar de Pochettino, mandou de longe e acertou a trave.

O Leão manteve a pressão por 15 minutos, mas a defesa do Flamengo afastou o perigo.

O Rubro-Negro só voltou a assustar aos 19, em cruzamento de Arrascaeta que achou Matheuzinho, mandando de primeira pra fora.

O jogo ficou mais aberto e o Tricolor de Aço quase empatou, em cabeçada de Lucero que raspou a trave.

Em outras duas chances leoninas, Galhardo e Marinho erraram o alvo.

Depois de meia hora do 2º tempo, o Flamengo recuou para segurar o resultado, e o Tricolor teve muita dificuldade para achar espaços.

Em uma das raras chances criadas, Machuca teve espaço, passou por dois marcadores, mas cruzou na mão de Rossi.

Foi quando aos 41 minutos, em rápido ataque, o Flamengo marcou o segundo, com Luiz Araújo. Em jogada semelhante ao do 1º gol, Ayrton Lucas tabela com Filipe Luís, cruza rasteiro e Everton Ribeiro faz o corta-luz para Luiz Araújo marcar o segundo.

Depois do segundo gol rubro-negro, o Fortaleza se manteve no ataque e criou três boas chances: uma com Lucero, Machuca e Zé Welison, esta a última, aos 50, em chutaço no travessão.

Diário do Nordeste