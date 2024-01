Fortaleza encaminha a compra do goleiro Santos, do Flamengo

CNN Brasil

O Fortaleza aceitou comprar o goleiro Santos do Flamengo. Inicialmente a intenção era fazer um acordo por empréstimo, com opção de compra, mas a diretoria carioca não aceitou. O valor pago será parcelado e o arqueiro deve assinar um contrato de três anos com o Leão.

A informação foi antecipada pelo Globo Esporte e confirmada pela Itatiaia. O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, já havia avisado que a posição de goleiro seria uma das procuradas na janela de transferências que abre em 11 de janeiro e termina em 7 de março.

A ideia da comissão técnica não é apenas repor a saída de Fernando Miguel, que teve contrato encerrado e acertou com o Ceará, mas ter alguém que brigue pela posição com João Ricardo. O objetivo é ter competitividade no setor.

O jogador de 33 anos perdeu espaço no Flamengo com a chegada do argentino Rossi, no meio de 2023. Santos foi formado no Athletico-PR, clube que defendeu profissionalmente por 11 anos, até ser vendido em 2022 para o Rubro-Negro.

O Fortaleza anunciou apenas um reforço até o momento, o atacante Moisés, que retorna ao clube sete meses após ser vendido ao Cruz Azul, do México. Outro atacante, Yago Pikachu, que jogou 2023 emprestado pelo Shimizu S-Pulse, do Japão, vai permanecer após ser comprado.