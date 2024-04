Forró, churrasco, festa de aniversário: população vira a noite à espera da sangria do açude Gargalheiras

A noite teve forró, churrasco e até festa de aniversário no Açude Gargalheiras, em Acari, na região Seridó do Rio Grande do Norte. Perto de atingir sua capacidade máxima após 13 anos, o reservatório virou atração para moradores da região, que têm realizado vigílias na região à espera da sangria.

A “sangria” é o termo usado quando o reservatório chega à sua capacidade máxima e transborda. Patrimônio histórico, geográfico, paisagístico, ambiental e turístico do Rio Grande do Norte, o Gargalheiras serviu de locação para o filme “Bacurau”, lançado em 2019 e é um dos maiores açudes do estado.

“É um evento que vai muito além da certeza de que haverá água na torneira nos próximos anos. O Gargalheiras é lindo e tem um significado muito grande, de pertencimento para a população do Seridó. De querer fazer parte desse momento”, afirma o jornalista Anthony Medeiros, que é de Currais Novos, cidade vizinha, e tem acompanhado a festa perto da parede do reservatório.

Por g1 RN

03/04/2024 10h04 Atualizado há 3 horas

Imagens mostram o açude Gargalheiras prestes a sangrar – Imagens: Cléber Dantas

Moradores de Acari e região Seridó fazem festa à espera da sangria do Açude Gargalheiras — Foto: Anthony Medeiros

Saiba como chegar ao Açude Gargalheiras

População passa noite à espera de sangria de açude no RN

De acordo com ele, com a proximidade da sangria, o município reativou a iluminação pública no entorno do açude. Muitos comerciantes também montaram estruturas para venda de bebidas e alimentos. Artistas locais, como sanfoneiros e zabumbeiros, vão ao local e fazem a festa com a população, tocando forró.

“Teve gente que montou barraca, para não sair, não perder o momento da sangria”, relatou. Duas amigas que tinham falado no início do ano que iam comemorar o aniversário com a sangria do açude fizeram uma festa com bolo, na noite desta terça (2), diz. Ainda houve quem tenha montado uma rede bem perto da parede do açude, por onde ocorre a sangria.

O Açude de Gargalheiras tem capacidade para armazenar mais de 44 milhões de metros cúbicos de água, o suficiente para abastecer uma população de 56 mil pessoas por cerca de 4 anos. Ele chegou a ficar completamente seco (com 0% de nível de água) em alguns momentos entre os anos de 2017, 2018 e 2019.

“Eu presenciei o momento de seca. Por isso que quando ele começou a tomar água, eu disse: eu vou fazer, até onde der, se ele sangrar esse ano, do primeiro dia ao último, eu quero estar medindo cada centímetro que ele aumentar”, diz o autônomo Vicente Cassiano