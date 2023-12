Forças de segurança do RN iniciam operações para o veraneio 2024 a partir deste sábado (23)

Representantes do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Penal e Marinha do Brasil, e agentes de segurança e inteligência do Estado estiveram reunidos esta semana em Tibau para traçar estratégias de ações de segurança a serem desenvolvidas durante o veraneio 2024.

Na reunião, que contou ainda com a presença da prefeita de Tibau, Lidiane Marques, a partir deste sábado (23) até 18 de fevereiro, várias atividades serão intensificadas na região, como a implementação de delegacias móveis e o reforço com ambulâncias. Outras parcerias estratégicas poderão ser implementadas entre as forças de segurança.

“É importante frisar que durante a Operação Verão, nosso efetivo praticamente dobrará já a partir das quintas-feiras, visando justamente atender a demanda do fluxo de veículos e pessoas nas rodovias estaduais da nossa circunscrição, com ênfase nas que ligam os municípios do interior aos da Costa Branca, bem como atuar na orla marítima com o objetivo de proteger os banhistas, através do impedimento de circulação de veículos na faixa de areia onde há maior concentração de pessoas. Nossa atuação sempre é pautada na preservação de vidas”. Informa Major Emerson Mendes, da 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, com sede em Mossoró (2ª CIPRv).

As ações serão intensificadas nas cidades de Tibau, Grossos e Areia Branca e nas vias que interligam estes municípios, onde, em geral, há uma grande movimentação devido ao período de festejos de fim de ano e férias escolares.