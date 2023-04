Força Tática prende foragido de justiça em Mossoró

A Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar, em patrulhamento na manhã desta terça, 25, na comunidade do Ouro Negro, região do bairro Aeroporto recapturou o foragido de justiça identificado como Isaque Barbosa Ricardo.

De acordo com informações, Isaque é acusado do triplo homicídio registrado na cidade de Mossoró, no dia 24 de dezembro de 2022 no bairro Abolição IV, que teve como vítimas os irmãos Edson Lopes de Oliveira, de 23 anos, Edielson Lopes de Oliveira , de 19 anos, e um outro rapaz identificado como Thiago Barbosa de Oliveira de 23 anos.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a DHPP, onde foi apresentado a delegada daquela especializada e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará a disposição da justiça.

Informações da Força Tática