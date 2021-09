Força-tarefa da SEAP realiza revista na Penitenciária de Caicó

A Força-tarefa criada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) para coordenar, fiscalizar e acompanhar revistas minuciosas e estruturais realizou nesta segunda-feira (13), com a participação dos policiais penais da unidade, uma grande operação na Penitenciária Estadual do Seridó, em Caicó. Todos os 481 internos foram retirados das celas. Nenhum ilícito foi identificado, confirmando que o estabelecimento prisional está sob controle, seguro e com disciplina.

Os policias penais conduziram todos os internos ao pátio e, cela por cela, eles realizaram uma revista estrutural minuciosa. Paredes, grades, cadeados, ralos, pias, piso e teto foram vistoriados à procura de possíveis danos causados pelos presos e falhas estruturais. Mas após horas de buscas, nada de irregular foi identificado, confirmando a eficiência da rotina de segurança da unidade.

A Penitenciária do Seridó, a exemplo dos demais estabelecimentos prisionais do Rio Grande do Norte, está adaptada a resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) de retirada de tomadas do interior de celas. A Resolução nº 16 de 10 de junho de 2021 foi publicada em 23 de junho deste ano, no Diário Oficial da União, para evitar que os presos possam carregar aparelhos eletrônicos. Além disso, a unidade conta com um scanner corporal na porta de entrada para a revista monitorada com o uso de raios-x.

A Força-Tarefa da SEAP atua em todos os 17 estabelecimentos prisionais do Estado. A pasta tem intensificado o controle e a disciplina no sistema penitenciário com reforço no efetivo diário através do pagamento de diárias operacionais. A Força-Tarefa é subordinada diretamente ao secretário da Administração Penitenciária, Pedro Florêncio. A atuação desse grupo, no entanto, não exime as unidades prisionais do cumprimento integral dos procedimentos de rotina carcerária, inclusive quanto à realização rotineira das revistas pessoais e estruturais.