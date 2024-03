Força-tarefa confirma que homens vistos em plantação no RN eram fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró

Os dois homens vistos por agricultores em uma plantação na área rural da cidade de Baraúna (RN) na tarde de quinta-feira (29) eram os fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró.

Deibson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró no dia 14 de fevereiro. Foi a primeira fuga registrada no sistema prisional federal, criado em 2006. A força-tarefa entrou nesta sexta-feira (1º) no 17º dia de buscas pela dupla.

Trabalhadores rurais relataram à polícia que viram, por volta das 13h de quinta, dois homens suspeitos saindo de uma plantação de banana no Assentamento Vila Nova 2, que fica 30 km distante do presídio. No local foram encontradas pegadas que seriam dos fugitivos.