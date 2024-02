Força Nacional chega a Mossoró com 100 agentes e 20 viaturas

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) no município de Mossoró (RN), nesta segunda-feira (19). Serão enviados 100 homens e 20 viaturas para a região. As buscas pelos dois fugitivos da Penitenciária Federal localizada na cidade entraram no sexto dia.

O pedido para o emprego da Força Nacional partiu do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A medida teve a concordância da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT).

A tropa se somará aos cerca de 500 agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e das forças locais que atuam na operação de recaptura dos detentos.

Buscas

Enquanto isso, as buscas não têm prazo para serem encerradas. O trabalho é complexo, especialmente por se desenvolver em um terreno formado por matas, zonas rurais e com grutas. As estradas estão sendo monitoradas pela Polícia Rodoviária Federal, mas existem vias vicinais e casas esparsas na área, o que dificulta o trabalho.

A prioridade do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) é encontrar o mais rapidamente possível os fugitivos. A Polícia Federal também está empenhada na ação desde o início, empregando todos os meios materiais e investigativos.

Segurança

Em relação às cinco unidades de presídios federais que o país possui, algumas medidas de fortalecimento da segurança já foram estabelecidas. Ao mesmo tempo, há duas investigações em curso. Uma delas, de caráter administrativo, para apurar as responsabilidades da fuga e que podem levar a um processo administrativo. Ela está sob a liderança do titular da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), André Garcia.

Também há um inquérito no âmbito da Polícia Federal para apurar eventuais responsabilidades de natureza criminal das pessoas que, eventualmente, facilitaram a fuga dos dois detentos da penitenciária.