Força e Luz vence a primeira e ABC garante classificação no Grupo B

FNF

O Grupo B realizou os jogos válidos pela 2ª rodada do Campeonato Potiguar 2024 nesta quarta-feira (31).

No Barrettão, o Força e Luz venceu o Potiguar de Mossoró por 2 a 1, e conquistou sua primeira vitória no Estadual. Sampaio abriu o placar para o Alvirrubro aos 39 minutos do primeiro tempo. Aos 42 minutos, João Pedro deixou tudo igual. Na segunda etapa, Luiz Guilherme marcou aos 45 minutos para dar a vitória ao Time Elétrico.

No Frasqueirão, o ABC recebeu o Baraúnas e venceu por 1 a 0, com gol contra de Sávio.

Na tabela de classificação do Grupo B, o ABC segue na liderança com 13 pontos. Potiguar de Mossoró e Baraúnas tem 6 pontos cada, com o Alvirrubro na vice-liderança no saldo de gols. Força e Luz ocupa a quarta colocação com quatro pontos, mas ainda com chances de se classificar.

Santa Cruz e Potyguar Seridoense se enfrentarão nesta quinta-feira (1) às 15h no Barrettão no encerramento da rodada do Grupo A. O jogo tem transmissão ao vivo na TV FNF.