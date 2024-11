Força Aérea Brasileira brilha sob o olhar de uma jornalista mossoroense

Fotógrafa e egressa do curso de Comunicação Social da Uern, Vanessa integra as Forças Armadas há mais de um ano

Desde o dia 3 de novembro, a Força Aérea Brasileira vem realizando o Exercício Cruzeiro do Sul (CRUZEX 2024), na Base Aérea de Natal. O treinamento militar conta com 16 participantes, 100 aeronaves e mais de 3.500 militares.

Enquanto os pilotos desbravam os céus atualizando táticas, técnicas e procedimentos em missões aéreas, uma mossoroense vem registrando todos esses momentos no próprio ambiente das Forças Armadas.

Egressa do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a 3ª Sargento Vanessa Sonaly ocupa atualmente a função de fotógrafa no Centro de Comunicação Social da Aeronáutica.

Amante da fotografia, Vanessa atuava como assessora parlamentar em Brasília, antes de ser aprovada na seleção da Aeronáutica. Sua formação aconteceu em 7 de julho de 2023.

“Meu sonho sempre foi poder servir, com meu trabalho, muita gente! E servir o Brasil e ser útil para o nosso semelhante é uma honra e um presente sem comparação!”, postou a mossoroense em suas redes sociais, após a cerimônia de formação.

Desde então, a cada flash, ela vem vivendo experiências fantásticas.

“Hoje o job foi braboooo””, postou a mossoroense, durante um registro nas alturas.

O Exercício Cruzeiro do Sul segue sendo realizado até o dia 15 de novembro no Rio Grande do Norte. Até lá, Vanessa seguirá brilhando nos ares através do seu talento em favor do país.

Carlos Costa