Foragidos escaparam de presídio estadual durante o trabalho, afirma Polícia

Os detentos Gustavo da Rocha Dias, de 30 anos, e Ricardo Campelo da Silva, de 43 anos, escaparam da Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga, em Nísia Floresta, enquanto estavam trabalhando no complexo. A informação foi confirmada pelo 3º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança na área. O incidente ocorreu na tarde de terça-feira 30.

Segundo relatos do 3º BPM, a fuga aconteceu por volta das 15h30. Durante suas atividades dentro da penitenciária, os detentos aproveitaram a falta de vigilância dos agentes penitenciários e conseguiram escapar. Até o momento desta reportagem, não foram divulgados mais detalhes sobre o ocorrido pelas autoridades.

Os relatórios do 3º BPM indicam que tanto Rogério quanto Gustavo eram considerados de baixa periculosidade, com histórico de boa conduta dentro do presídio. No entanto, Gustavo, apesar de sua ficha limpa perante os policiais, é afiliado a uma facção criminosa localizada e operante no Rio Grande do Norte.