Foragido da justiça do RN é preso em ação conjunta da Polícia no interior do Mato Grosso do Sul

Policiais civis da 59ª Delegacia de Macau (59ª DP), da 61ª Delegacia de Guamaré (61ª DP), da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM/Macau) e da 3ª Delegacia de Polícia (DP) de Três Lagoas – MS, cumpriram no último domingo (28) um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 23 anos, foragido da Justiça do Rio Grande do Norte.

De acordo com as investigações, o suspeito é alvo de diversas acusações, incluindo homicídios, roubo a estabelecimentos comerciais, posse ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio contra policiais militares. Ele também é considerado “executor” e membro ativo de uma facção criminosa em Macau. Anteriormente, o homem havia sido preso no município de Pendências, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A prisão do suspeito foi realizada sem resistência em um hotel localizado na cidade de Três Lagoas, no Estado do Mato Grosso do Sul. Após ser detido, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional local e deverá ser interrogado nos próximos dias. Em breve, uma equipe da PCRN se deslocará até Três Lagoas para realizar o translado do preso para Macau e, futuramente, para o Presídio de Caraúbas. A prisão contou com o apoio do Núcleo de Investigação Qualificada da PCRN (NIQ).

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.