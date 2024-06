Folha de pagamento dos militares no Brasil é mais de três vezes superior à dos EUA

A folha de pagamento dos militares brasileiros é mais de três vezes superior à dos Estados Unidos, proporcionalmente. Em 2024, os gastos com pessoal ativo, inativo e pensionistas no Brasil atingirão R$ 77,4 bilhões, o que equivale a 78% do orçamento total destinado à Defesa Nacional.

Nos Estados Unidos, esse percentual é bem menor, com apenas 22% do orçamento militar destinado ao pessoal, de acordo com dados da Peter G. Peterson Foundation, entidade que monitora as contas públicas no país.

O Ministério da Defesa brasileiro justifica os altos gastos com pessoal devido à natureza das funções exercidas pela Defesa Nacional, conforme detalhado no Orçamento de 2023 do ministério.

O universo de pessoas relacionadas ao Ministério da Defesa no Brasil é extenso, alcançando aproximadamente 800 mil indivíduos. Segundo dados do Portal da Transparência, há 362.574 militares na ativa, 169.793 inativos e 235.416 pensionistas. A distribuição dos recursos é relativamente equilibrada entre esses grupos: 33,5% para os militares da ativa, 32,7% para os inativos e 27,7% para as pensões.

Os valores médios mensais recebidos por esses grupos variam consideravelmente: os militares da ativa recebem em média mais de R$ 6.300 por mês, enquanto os pensionistas recebem cerca de R$ 8.000 mensais e os inativos têm a maior média, de R$ 13.233 por mês.

A disparidade entre a folha de pagamento no Brasil e nos Estados Unidos levanta questões sobre a gestão dos recursos e a possibilidade de cortes de despesas. Questionado sobre essas diferenças e a viabilidade de reduções, o Ministério da Defesa não respondeu aos questionamentos da CNN até o momento.