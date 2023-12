FNF pede retorno de patrocínio do Governo do RN ao Campeonato Potiguar

A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF), recebeu presidentes, diretores e interlocutores dos clubes do Rio Grande do Norte nesta quinta-feira (15) para discutir a decisão do Governo do Estado sobre a suspensão da participação do Campeonato Potiguar de Futebol no Programa Nota Potiguar.

A reunião foi liderada pelo presidente da FNF, José Vanildo da Silva, com os clubes filiados tendo oportunidade de expor suas preocupações e avaliações acerca da decisão governamental. Ao final do encontro, Federação e clubes publicaram uma carta aberta sobre o assunto.

CONFIRA:

CARTA ABERTA À SOCIEDADE

A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol e os clubes filiados se reuniram nesta quinta-feira (15) em preocupação sobre a decisão do governo do Rio Grande do Norte em suspender a participação do Campeonato Potiguar de Futebol no programa Nota Potiguar.

Esta ação, pela sua característica educativa e de cidadania, contribui de forma positiva para elevação da arrecadação tributária do nosso estado, na medida que estimula o contribuinte à exigência da emissão das notas fiscais.

A decisão do governo traz danos ao desenvolvimento do futebol potiguar, setor que gera emprego e renda, e impacta nossa economia em todo o nosso estado.

É imperioso que a governadora revise a decisão, estimulando o desenvolvimento do programa e evitando prejuízos ao certame potiguar e participação dos filiados em campeonatos regional e nacional.

Esperamos que possamos juntos chegar a uma solução a este impasse e que possamos trazer ao futebol potiguar o reconhecimento devido como uma das forças que movem nosso estado.