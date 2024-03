FNF é intimada sobre decisão de reintegração do domínio do estádio Juvenal Lamartine

A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol foi intimada da decisão proferida pelo titular da 3ª Vara da Fazenda Pública, tratando da decisão de reintegração do domínio do Estádio Juvenal Lamartine para o Estado. O documento foi recebido pela entidade nessa quarta-feira (20).

De imediato, o fato foi comunicado ao procurar-geral do RN, Dr. Antenor Roberto, informando do ato. A FNF irá peticionar junto ao titular da 3º Vara da Fazenda Pública, prestando informações para possibilitar o cumprimento da decisão.

A federação também fará nova tratativa junto ao governo do Rio Grande do Norte visando a continuidade da utilização do Juvenal Lamartine para finalidade desportiva, como já vem sendo feito há quase cem anos.