FNF divulga destaques do 1º turno do Campeonato Potiguar 2024

Com a final do primeiro turno do Campeonato Potiguar no último domingo (3), os números estão fechados e a competição se reinicia para a segunda etapa. O América é campeão do primeiro turno do Campeonato Potiguar 2024 e com o Troféu Mário Jorge Lobo Zagallo, conquistou também vagas na Copa do Brasil, Pré-Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro Série D em 2025. Confira alguns destaques do primeiro turno:

Artilharia

O atacante Paulinho (Santa Cruz de Natal) é o artilheiro do primeiro turno com 6 gols marcados. Na segunda colocação, Souza (América) e Sampaio (Potiguar de Mossoró) estão empatados com 4 gols. Na terceira colocação, Daniel Cruz (ABC) e Gustavo Henrique (América) com três gols cada.

Melhor ataque

O América, campeão do turno, marcou 18 gols nos 8 jogos disputados. O ABC, vice-campeão, marcou 16 gols. O Santa, terceiro colocado na disputa, tem 12 gols marcados.

Melhor defesa

O América tem a defesa menos vazada, com 2 gols. ABC e Santa Cruz sofreram 5 gols cada.

América, ABC e Santa Cruz de Natal terminaram o primeiro turno invictos.

Segundo o Regulamento Específico da competição, cada turno possui contabilização independente, de modo que ao iniciar um novo turno, os clubes os iniciarão com zero pontos. A classificação geral (soma dos dois turnos) servirá para definir do 2º ao 8º lugar do Campeonato.