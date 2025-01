FNF detalha tabela do Campeonato Potiguar 2025; confira datas e locais

A Federação Norte-rio-grandense de Futebol divulgou a tabela detalhada da primeira fase do Campeonato Potiguar 2025. A competição começa no dia 11, com dois jogos: Santa Cruz de Natal x Potiguar de Mossoró e América-RN x Baraúnas. O complemento da primeira rodada tem Globo FC x Força e Luz e ABC x Laguna, no dia 12.

Os clássicos da primeira fase estão marcados para a quarta rodada. ABC x América-RN será no dia 25 de janeiro, às 16h, no Frasqueirão. Potiguar x Baraúnas está confirmado para o dia 26, às 15h, no Edgarzão, em Assú.

Confira a tabela detalhada do Campeonato Potiguar 2025:

1ª rodada

11/1 – 15h | Santa Cruz x Potiguar (Nazarenão)

11/1 – 16h | América-RN x Baraúnas (Arena América)

12/1 – 15h | Globo x Força e Luz (Barrettão)

12/1 – 16h | ABC x Laguna (Frasqueirão)

2ª rodada

15/1 – 15h | Laguna x Força e Luz (Frasqueirão)

15/1 – 15h | Santa Cruz x Baraúnas (Nazarenão)

15/1 – 15h | Globo x América-RN (Barrettão)

15/1 – 20h | Potiguar x ABC (Edgarzão)

3ª rodada

18/1 – 15h | Força e Luz x Potiguar (Barrettão)

18/1 – 15h | ABC x Santa Cruz (Frasqueirão)

18/1 – 20h | América-RN x Laguna (Arena América)

19/1 – 15h | Baraúnas x Globo (Edgarzão)