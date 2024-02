FNF define datas, horários e locais dos jogos da última rodada do primeiro turno

A Federação Norte-rio-grandense de Futebol definiu nesta sexta-feira como será a última rodada do primeiro turno do Campeonato Potiguar 2024. As alterações foram realizadas porque três jogos estavam agendados inicialmente para o Estádio Barretão, em Ceará-Mirim. Com isso, a FNF distribuiu estas partidas em três dias.

Pelo Grupo A, Globo FC x Potyguar Seridoense foi antecipado de quarta para terça-feira, às 15h, no Barretão. As duas equipes não têm mais chances de classificação para as semifinais.

Santa Cruz de Natal x América-RN foi adiado para quinta-feira, dia 8, às 15h, sendo mantido no Barretão. As duas equipes brigam pelo primeiro lugar da chave – o América tem 13 pontos, dois a mais que o Santa.

Os dois jogos do Grupo B serão disputados na quarta-feira, dia 7, ambos às 20h – ABC x Potiguar de Mossoró, no Frasqueirão, e Força e Luz x Baraúnas, no Barretão.