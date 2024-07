FNF acata medida do MPRN e suspende torcida organizada do ABC

A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol acatou a recomendação de medida educativa do Ministério Público do Rio Grande do Norte para estabelecer a suspensão imediata da entidade Torcida Organizada GARRA ALVINEGRA, simpatizante do A.B.C. FUTEBOL CLUBE/RN.

A torcida tem suspenso o acesso em todos os eventos esportivos no território nacional, por quatro partidas, com quaisquer objetos como instrumentos, bandeiras, faixas, camisas, ou quaisquer outros objetos que caracterizem a agremiação.

A FNF encaminha o relatório e resolução para a CBF, todas as federações brasileiras para que a medida seja cumprida.

Resolução 025/2024