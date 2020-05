Fluminense vende ingressos virtuais para reprise do título brasileiro

Depois da reprise das conquistas do Flamengo e do Vasco na Copa Libertadroes, chegou a vez de a torcida do Tricolor carioca recordar um grande momento do clube. Neste (31), a TV Globo vai exibir a partida entre Palmeiras e Fluminense, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2012, que confirmou o título do Flu, com três rodadas de antecedência.

A diretoria tricolor aproveitou o momento e iniciou a venda de ingressos virtuais para os torcedores. Os bilhetes custam R$ 4 para sócios, que podem fazer check-in normalmente pelo Portal do Sócio. Já os não-sócios pagam R$ 9 nesta página específica no site do clube. . Quem comprar a entrada virtual ganha um ingresso digital, um pôster e a versão digital do livro “Fluminense Tetracampeão – O livro oficial da conquista”. Cada torcedor pode comprar quantos bilhetes quiser. O Fluminense vai aproveitar a arrecadação para o pagamento de salários dos funcionários que recebem até R$ 4.180, e também para arcar os custos da adaptação das instalações do clube aos protocolos de prevenção ao novo coronavírus (covid-19). O Fluminense levantou a taça de Campeão Brasileiro de 2012 na 35ª rodada, após derrotar o Palmeiras por 3 a 2 em Presidente Prudente (SP). O empate entre Vasco e Atlético-MG tirou todas as possibilidades de o Galo passar o Tricolor faltando três partidas para o fim da competição. Fred marcou o gol da vitória carioca aos 43 minutos do segundo tempo, dando o título ao Flu e deixando o Palmeiras cada vez mais perto do rebaixamento, confirmado no fim do Brasileirão. O Fluminense, na época comandado pelo técnico Abel Braga, jogou com Diego Cavalieri, Bruno (Diguinho), Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Jean e Thiago Neves; Wellington Nem (Marcos Júnior), Rafael Sóbis (Valencia) e Fred.