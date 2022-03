Fluminense goleia Resende e assegura título da Taça Guanabara

A 11ª vitória seguida na temporada levou a equipe comandada por Abel Braga a 27 pontos, abrindo sete para o vice-líder Flamengo, que pode chegar a 26 pontos no máximo. Com a liderança da primeira fase garantida, o time das Laranjeiras terá pela frente, em uma das semifinais, o quarto colocado, com a vantagem do empate no placar agregado dos dois jogos. O Resende, em quinto lugar, com 12 pontos, não tem mais chances de passar de fase.

O triunfo foi basicamente construído no primeiro tempo. A um minuto, o volante Nonato rolou para Jhon Arias, na saída do goleiro Jefferson Luís. O atacante teve somente que completar para as redes. Três minutos depois, o meia Paulo Henrique Ganso lançou Arias na área. O colombiano tirou Jefferson Luís da jogada e tocou para o volante Martinelli fazer o segundo do Tricolor. Aos 37, Nonato recebeu de Ganso e finalizou. A bola desviou na marcação e saiu do alcance do goleiro do Resende.

Na etapa final, já aos gritos de “é campeão” da torcida do Fluminense, a equipe das Laranjeiras ainda fez o quarto gol. Aos 13 minutos, o lateral Samuel Xavier cruzou pela direita, o atacante Germán Cano furou, mas a bola desviou no zagueiro Heitor e foi para as redes. Aos 37, o atacante Jeffinho acertou a trave, na melhor chance do Resende. O apito final deu início à festa tricolor no gramado do Raulino de Oliveira.

O Fluminense volta a campo na quarta-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), pela terceira e última fase preliminar da Libertadores. A partida será diante do Olímpia (Paraguai), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Pelo Carioca, o Tricolor encerra a participação na primeira fase no domingo que vem (13), contra o Boavista, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ). No mesmo dia, o Resende visita o Vasco em São Januário, na capital.

Agência Brasil