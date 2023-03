Fluminense é campeão da Taça Guanabara pela 12ª vez

Com o resultado, o Fluminense garantiu vantagem de dois resultados iguais em saldo na semifinal do Campeonato Carioca. O Tricolor aguarda a definição do confronto das semifinais. Caso o Vasco vença ou empate, o duelo é com o Volta Redonda. Em caso de derrota do time de São Januário, o Tricolor enfrentaria o Vasco.