Fluminense define planos para contratar Thiago Silva no meio do ano

O Fluminense deu mais um importante passo para repatriar Thiago Silva. O clube, através do empresário do atleta, definiu os passos para viabilizar o retorno do ídolo ao clube no meio do ano.

A diretoria tricolor realizou duas reuniões com o estafe do jogador e já colocou na mesa valores e tempo de contrato. Pelo interesse de Thiago Silva, a proposta foi vista com bons olhos e o Fluminense vai formalizar a oferta.

Financeiramente, o Fluminense sabe que não consegue competir com o futebol inglês. Thiago, inclusive, despertou o interesse de outros times da Premier League e da Arábia Saudita. A informação inicial é da jornalista Aline Nastari e confirmada pela Itatiaia.

Mesmo aos 40 anos, o Monstro sabe que ainda pode atuar em alto nível na Inglaterra. A Arába Saudita seria uma questão financeira, mas não é a prioridade de Thiago Silva. O Flu está na frente no páreo.

Pesa a favor do Fluminense a vontade do jogador, mesmo com a questão financeira sendo muito abaixo. A família de Thiago Silva não retornará ao Brasil, outro motivo que está sendo pesado na decisão do jogador.