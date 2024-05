Fluminense anuncia a contratação de Thiago Silva

Globo Esporte

Após Marcelo retornar ao Fluminense , mais um sonho dos torcedores se realizou: Thiago Silva está de volta ao clube após 16 temporadas. Cria de Xerém e ídolo de Milan e Chelsea, da Itália e da Inglaterra, o zagueiro de 39 anos assinou contrato até junho de 2026 e chegará como principal contratação do Tricolor para esta temporada.

O jogador vai desembarcar no Rio de Janeiro para se juntar ao elenco comandado em cerca de um mês, após o fim de seu contrato com o Chelsea e concluir os trâmites de sua mudança. A janela internacional abre no dia 10 de julho. Assim, o novo camisa 3 terá condições de jogo a partir da 18ª rodada do Brasileirão e poderá disputar as oitavas de final da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil, se o Fluminense conseguir a classificação nas duas competições.

Há chance de Thiago ser liberado antes do dia 19 de maio. A ideia do Fluminense, assim como ocorreu com Marcelo, é que o zagueiro seja apresentado no Maracanã.

O Fluminense venceu a concorrência de clubes da Inglaterra e da Arábia Saudita para conseguir repatriar o jogador. O planejamento inicial era ter Thiago já em janeiro, mas o zagueiro cumpriu sua palavra e vai levar até o fim o vínculo com o Chelsea, no qual está desde 2020.

Repatriar Thiago Silva era um desejo antigo do Fluminense, e o zagueiro também já revelou a vontade de se aposentar no clube. Ao longo de 2023, até o técnico Fernando Diniz entrou no coro pela contratação do jogador. Com a saída de Nino em dezembro, o ídolo voltou a ser um alvo.