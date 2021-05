Flu e Portuguesa decidem quem disputará título do Carioca contra Fla

Fluminense e Portuguesa jogam neste domingo (9), no Maracanã, para decidir quem vai enfrentar o Flamengo na final do Campeonato Carioca. No primeiro duelo da semifinal, as equipes empataram em 1 a 1. Em caso de nova igualdade no placar, o Tricolor das Laranjeiras fica com a vaga, por ter feito melhor campanha que a Lusa na Taça Guanabara. Já a Portuguesa entra em campo em busca da vitória para chegar pela primeira vez na final do Estadual. O duelo, a partir das 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional. A cobertura esportiva começa às 15h30, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e Bruno Mendes.

O Flu chega ao Maracanã após uma odisséia na Copa Libertadores da América, com mais de dez mil quilômetros percorridos. Os brasileiros viajaram para a Colômbia, casa do Junior Barranquilla, mas por conta da tensão social no país, o jogo foi transferido pela Conmebol para Guayaquil (Equador), onde o Tricolor empatou em 1 a 1 com a equipe colombiana, na última quinta-feira (6).

“Vamos buscar descansar bem os atletas, quero contar com todos que estiverem nas melhores condições. E sobretudo estarão em campo aqueles que tiverem recuperado bem da viagem. É uma partida importante do estadual”, afirmou o técnico Roger Machado durante coletiva no Equador, após o jogo da terceira rodada do Grupo D da Libertadores.

A tendência é que os veteranos Fred e Nenê sejam poupados, assim como quase todos os titulares. Samuel Xavier, o uruguaio Abel Hernández e o argentino naturalizado paraguaio Raúl Bobadilla devem ser escalados desde o início para a partida desta tarde.

Já a Portuguesa, comandada pelo técnico Felipe Surian, chega ao último jogo da semifinal invicta na temporada diante dos quatros maiores times do Rio de Janeiro.

“É uma boa equipe, a melhor entre os chamados pequenos clubes da competição. Chegou com justiça nas semifinais e pode, sim, surpreender um Fluminense desgastado por tantas viagens. O destaque individual do time é o Chay”, avalia Waldir Luiz, comentarista da Rádio Nacional.