FlipAut retorna em dezembro e lança convocatória para autores do RN

A organização do FlipAut – Festival literário alternativo de Pipa – lançou, por meio do blog flipaut.blogspot.com, uma convocatória para participação de sua 11º edição, que ocorrerá de 2 a 5 de dezembro. Sem fins lucrativos, a iniciativa conta com apoio de colaboradores, patrocinadores e do público para a realização.

Para enviar propostas, os autores, sebos, livrarias, atores e demais categorias, podem enviar e-mail para [email protected] até o dia 15 de outubro. A lista de propostas aceitas para análise está disponível AQUI.

Ainda, segundo a assessoria do evento informa que, como em edições anteriores, está sendo formada uma equipe FLIPAUT JOVEM, que desenvolverá atividades em escolas municipais e estaduais da região.