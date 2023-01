Flávio Dino confirma suspeita de participação do GSI nos atos golpistas

O ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou, nesta terça-feira (17), a suspeita de que houve participação do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República nos atos golpistas realizados no domingo de 8 de janeiro. Na ocasião, bolsonaristas invadiram, depredaram e roubaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal (STF).

“O presidente Lula tem dito com muita ênfase, ele que está providenciando revisões nesses aparatos, que sim, inclusive institucionalmente, antes do dia 1º de janeiro, estavam envolvidos em tentativas de destruição da democracia. Agentes públicos participaram dos acampamentos golpistas. Participaram ativamente e por omissão”, disse o ministro em entrevista à revista Fórum.

“O fato é que os terroristas que atacaram os três poderes no dia 8 de janeiro tiveram combate pela polícia do Senado no primeiro momento. Eles não tiveram combate dentro do Palácio do Planalto. Nada é mais contrastante e eloquente do que isso. Esta é uma linha de investigação”, completou Dino.

Congresso em Foco