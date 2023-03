Flamengo x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Globo Esporte

Oito dias após se enfrentarem no Maracanã, Flamengo e Vasco voltam ao mesmo palco nesta segunda-feira, pela semifinal do Campeonato Carioca. A bola rola às 21h10 (de Brasília). A fase será disputada em duas partidas (a próxima está marcada para domingo), e os vascaínos têm a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols.

O Flamengo mais uma vez chega pressionado. Vem de uma série muito ruim, com direito a vice-campeonato da Recopa Sul-Americana e duas derrotas consecutivas em clássicos, uma para o próprio Vasco e a outra diante do Fluminense. Só uma vitória com futebol consistente será capaz de amenizar o delicado momento.

O Vasco, por sua vez, chega em um momento melhor. O time de Maurício Barbieri vem de sequência de cinco vitórias seguidas, incluindo clássicos contra Botafogo e Flamengo e um jogo pela Copa do Brasil. O clube, que chegou a correr risco de ficar fora da semifinal, conseguiu terminar a Taça Guanabara na segunda colocação e chega com a vantagem de jogar pelo empate na soma dos resultados das duas partidas.