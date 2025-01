Flamengo x Nova Iguaçu em Natal: venda de ingressos é iniciada

Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam na Casa de Apostas Arena das Dunas, em Natal, em confronto pela terceira rodada do Campeonato Carioca de 2025. A partida está marcada para o dia 19 de janeiro (domingo), às 21h.

Em Natal, as vendas em pontos físicos serão abertas na próxima semana, nas unidades da Gol Mania Store de Lagoa Nova (Avenida Prudente de Moraes) e Zona Norte (Partage Norte Shopping).

Os ingressos de arquibancada variam de R$ 50 a R$ 150. O setor Premium é vendido a R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia).

Em todos os setores haverá a possibilidade de meia solidária para os torcedores que levarem dois quilos de alimento não perecível ao estádio.

No dia do jogo, os torcedores poderão adquirir os ingressos na bilheteria 1, no Portão T, e na Bilheteria 2, no Portão L, a partir das 16h.