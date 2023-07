Flamengo vence o Athletico de novo e avança à semifinal da Copa do Brasil

Precisando vencer, o Athletico partiu para cima no primeiro tempo e levou muito perigo ao Flamengo com Vitor Roque, Vitor Bueno e Erick. No entanto, Erick, que perdeu chance de abrir o placar para o Furacão, viveu noite infeliz e marcou contra para o Fla, aos 44 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo, o Athletico manteve a pressão, mas o Flamengo conseguiu neutralizar melhor o adversário e sofrer menos sustos. Christian, Vitor Bueno e Vitor Roque levaram perigo, mas foi o Fla que voltou a marcar. Gabigol empurrou duas vezes para as redes: a primeira, aos 13, foi anulada, mas o atacante fechou o placar aos 47.

O jogo terminou com 28 finalizações do Athletico contra 8 do Flamengo.