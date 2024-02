Flamengo vale mais que Corinthians e São Paulo juntos, revela estudo

O Flamengo é a marca mais valiosa do futebol brasileiro. É o que diz uma pesquisa realizada pela Sports Value, que realizou um Brand Valuation das 30 marcas mais valiosas do futebol no país.

Segundo o estudo, a marca Flamengo equivale a R$ 1,9 bilhão. O Palmeiras vem na sequência com R$ 1,2 bilhão e Corinthians com com R$ 1,1 bilhão em terceiro colocado.

“O Flamengo começou a crescer porque reduziu o endividamento. Ele para de ter passivos enormes e começa a ter ativos mais valiosos. Então ele fez o CT e hoje é um dos maiores vendedores de atletas do Brasil. Ele tem uma marca que é a que mais vale e um elenco valioso. A diferença do elenco do Flamengo pro segundo colocado, o Palmeiras, é tão grande, que isso explica também o sucesso deles mesmo sem ter um ativo tão valioso, como é o caso de não ter um estádio no seu ativo”, explicou Amir Somoggi, sócio-fundador da Sports Value, empresa de marketing esportivo, em entrevista ao CNN Esportes S/A.

Confira as marcas mais valiosas do Futebol Brasileiro em 2023:

Flamengo – R$ 1,9 bilhão

Palmeiras – R$ 1,2 bilhão

Corinthians – R$ 1,1 bilhão

São Paulo – R$ 690 milhões

Atlético-MG – R$ 536 milhões

Internacional – R$ 422 milhões

Santos – R$ 395 milhões

Fluminense – R$ 382 milhões

Athletico-PR – R$ 361 milhões

Grêmio – R$ 337 milhões

Fortaleza – R$ 287 milhões

Red Bull Bragantino – R$ 237 milhões

Botafogo – R$ 185 milhões

Ceará – R$ 155 milhões

Cruzeiro – R$ 149 milhões

Coritiba – R$ 136 milhões

América-MG – 135 milhões

Vasco da Gama – R$ 113 milhões

Goiás – R$ 99 milhões

Bahia – R$ 90 milhões

Cuiabá – R$ 83 milhões

Atlético-GO – R$ 75 milhões

Sport – R$ 57 milhões

Juventude – R$ 54 milhões

Avaí – R$ 53 milhões

Guarani – R$ 17 milhões

Ponte Preta – R$ 13 milhões

Portuguesa-SP – R$ 9 milhões

Náutico – R$ 9 milhões

Santa Cruz – R$ 7 milhões

Com informações da CNN Brasil