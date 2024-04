Flamengo recebe o Palestino pela Libertadores

CNN Brasil

Embalado pelo título invicto do Campeonato Carioca, o Flamengo recebe o Palestino, do Chile, nesta quarta (10) pela Libertadores. Será o primeiro jogo no Maracanã do Rubro-Negro nesta edição da Copa, e o time de Tite terá o apoio da Nação. 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

Após o empate em 1 a 1 com o Millonarios, o Flamengo encara o adversário considerado mais fraco da chave. Não por acaso, o Palestino perdeu por 4 a 0 na ida, para o Bolívar, em casa. Assim, conquistar os três pontos no Maracanã é fundamental para o Rubro-Negro disputar a primeira posição do Grupo D da Libertadores.

O retrospecto como mandante do Flamengo é positivo na Libertadores. São 13 vitórias consecutivas, um recorde na história do clube. A última derrota do Rubro-Negro, pela Copa, no Maracanã foi há cinco anos: 1 a 0 para o Peñarol, do Uruguai. São 22 jogos, com 19 vitórias e três empates, com 61 gols a favor e 11 gols contra.

Com Gabigol, suspenso, Wesley e Gerson, lesionados, Tite tem praticamente força máxima para o duelo. Perto de completar seis meses no comando do Flamengo, o treinador tem optado por manter uma base titular, realizando mudanças pontuais na equipe. É o que pode acontecer nesta quarta diante da maratonas de jogos.

Flamengo x Palestino

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo – Técnico: Tite.