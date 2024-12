Flamengo oficializa proposta para tirar coordenador da base do Palmeiras

ESPN Brasil

O Flamengo prepara uma profunda reformulação em seu departamento de futebol depois da eleição realizada na última segunda-feira (9). Um dos alvos do presidente eleito Luiz Eduardo Baptista, o BAP, é João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras.

Uma proposta oficial foi encaminhada para o dirigente assumir a coordenação geral das categorias de base do Flamengo, além de trabalhar em parceria com o português José Boto, que tem conversas adiantadas para ser o novo diretor de futebol.

Segundo apurou a ESPN, Sampaio segue parte dos planos da diretoria do Palmeiras e da presidente Leila Pereira, que vai tentar manter o coordenador no clube para a próxima temporada.

O profissional de 47 anos iniciou a carreira no Vitória e chegou ao Palmeiras em 2015, sendo um dos responsáveis pelo sucesso das categorias de base do clube nos últimos anos.

Além dos inúmeros títulos conquistados, o Palmeiras vem conseguindo encher os cofres com a venda de jogadores revelados na base do clube, como o volante Danilo (Nottingham Forest), o meia Luis Guilherme (West Ham), e os atacantes Endrick (Real Madrid) e Estêvão (que vai para o Chelsea no segundo semestre de 2025).

Na última segunda-feira (9), BAP foi eleito o presidente do Flamengo para o próximo triênio (2025 a 2027) com 1731 votos entre os mais de 3 mil rubro-negros que participaram da votação. Rodrigo Dunshee ficou na segunda colocação, com 1166 votos.