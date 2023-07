Flamengo abre negociações para renovar contrato com Gabigol por mais cinco anos

Globo Esporte

Uma década de Gabigol no Flamengo. Esse é o desejo de ambas as partes, que já iniciaram as negociações para a renovação do contrato que se encerra em dezembro de 2024. Clube e jogador estão em contato frequente em busca de consenso nos termos para um novo vínculo com duração de cinco anos.

As tratativas já envolvem valores, e o Flamengo não aprovou a pedida inicial de Gabriel, com pouco mais de 50% de aumento em relação ao salário atual. Há, no entanto, confiança em um acerto, e o Rubro-Negro acena com gatilhos de premiações a partir de conquistas que aproximariam o valor total do contrato ao desejado pelo camisa 10.

O sucesso da negociação fará com que Gabriel volte a ter o maior salário do elenco do Flamengo. O jogador e seu agente, Júnior Pedroso, já tiveram reuniões com Marcos Braz e Bruno Spindel. Há otimismo de todos os envolvidos em um final feliz.

Mesmo com a janela de transferências aberta e o mercado do Oriente Médio aquecido, em especial na Arábia, não há barganha na mesa com propostas de saída e as conversas são apenas no sentido da extensão de contrato. O desejo do Flamengo é interromper o vínculo e assinar um novo de cinco anos assim que o acordo for selado.

Se a conclusão da negociação for imediata, o novo contrato será válido até meado de 2028. Se as conversas se estenderem pelo restante da temporada, o desejo é de que seja assinado até o fim de 2029.

O que se sabe é que o acerto indicaria um período de mais de 10 anos de Gabriel no Flamengo. Contratado no início de 2019 por empréstimo a Inter de Milão, o atacante virou ídolo de imediato, herói da Libertadores, e foi comprado ao clube italiano por cerca de 17 milhões de euros em janeiro de 2020, quando assinou contrato válido até dezembro de 2024.