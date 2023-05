Fla recebe Cruzeiro em busca de 4ª vitória consecutiva no Brasileiro

Agência Brasil

Em busca da quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Cruzeiro, a partir das 18h30 (horário de Brasília) deste sábado (27) no estádio do Maracanã, pela oitava rodada da competição.

O Rubro-Negro busca uma vitória jogando em casa, com o apoio de sua torcida, para espantar a desconfiança que ronda os bastidores do time. No meio da semana a equipe viajou para o Chile e não conseguiu segurar o ataque do Ñublense (CHI), saindo de campo com um empate por 1 a 1 na Libertadores. O Flamengo agora precisa vencer seus últimos dois jogos da fase de grupos da competição nacional diante de Racing (Argentina) e Aucas (Equador), ambos em casa, para se classificar para as oitavas de final.

O que se observa é que um dos motivos das oscilações na temporada é a parte física. Em entrevista coletiva, o técnico argentino Jorge Sampaoli explicou essa situação: “Após o jogo contra o Corinthians, alguns jogadores não estavam 100%. Coloquei a equipe que estava melhor [para o jogo contra o Ñublense]. O time está tendo problemas físicos, tem relação com fadiga, queda de rendimento e lesão”.

A expectativa é de que o uruguaio Giorgian De Arrascaeta, que não entrou em campo contra Corinthians (pelo Brasileiro) e Ñublense (Libertadores) por causa de dores musculares, volte ao time titular e inicie jogando a partida, especialmente diante da dificuldade do Rubro-Negro de furar defesas mais fechadas.

Já o Cruzeiro chega ao estádio do Maracanã com o objetivo de pontuar. A equipe do técnico Pepa vem conseguindo bons resultados na competição, na qual somou 12 pontos até aqui, com quatro vitórias e três derrotas. Coincidentemente é a mesma pontuação de seu adversário deste sábado. Assim, os dois travam um confronto direto.

Na última segunda-feira (22) a Raposa perdeu para o Cuiabá em casa pelo placar de 1 a 0, o que frustrou os mais de 15 mil torcedores que estavam na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Entretanto, a equipe mineira vem jogando bonito e sendo consistente no campeonato, ainda mais para um clube que veio da Série B. Para nível de comparação, os outros três que subiram estão abaixo na tabela de classificação: Grêmio (10º colocado), Bahia (13º colocado) e Vasco (17º colocado).